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В уфимском кампусе создают экспонаты для музея кочевых цивилизаций

Евразийский музей кочевых цивилизаций – это один из крупнейших на сегодняшний день историко-культурных проектов Башкортостана. Он расположится в Чишминском районе.

Сегодня, пятого июля, Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фотографии будущих экспонатов музея.

Это скульптурные изображения двух мужчин и женщины, останки которых обнаружили в золотоордынских мавзолеях Тура-хана и Хусейн-бека. Воссоздали их облик антрополог Алексей Нечвалода и инженер медицинской лаборатории аддитивных технологий БГМУ Фанир Кильмухаметов.

Скульптуры создаются на 3D-принтере в лаборатории медуниверситета, которая работает на базе межвузовского кампуса Евразийского НОЦ.

«Вот такой результат дают сплав науки, новых технологий и современный, творческий подход. Посмотреть, как выглядели наши предки, можно будет совсем скоро. Уже завтра мы открываем визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций», – написал глава региона.

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