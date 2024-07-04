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УФАС Башкортостана выявило нарушения в конкурсе на строительство корпуса больницы за 620 млн рублей

Управление капитального строительства Башкортостана провело конкурс на строительство нового корпуса Аскинской ЦРБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

От подрядчика требуется выполнение работ по проектированию, разработке рабочей документации, строительству здания, а также поставке оборудования.

Начальная цена контракта – более 619,9 млн рублей.

УФАС провело проверку конкурса и установило, что документации заказчика отсутствует перечень требуемого оборудования, хотя указана его стоимость – 145,4 млн рублей. Это нарушение законодательства: информация о конкурсе, размещенная в ЕИС, должна быть полной и достоверной.

Управление капстроительства нарушившим закон о контрактной системе. Будет возбуждено административное дело.

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