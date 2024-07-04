В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, при какой температуре рекомендуется сокращать рабочий день

Дождливый конец июня в Уфе сменился солнечным и жарким началом июля, что явно не обрадовало тех, кто работает на улице в дневное время и в помещениях без кондиционеров.
В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, что рекомендует сократить рабочий день:
– на час, если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает +28,5°;
– на два часа, если +29°;
– на четыре часа, если +30,5°;
– выше 30,5° – работодатель обязан предоставить другие условия, в противном случае работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей;
– если работа связана с физической нагрузкой, то рабочий день сокращается уже при 26,5-27,5°.
При температуре более +30° и выполнении работы средней тяжести рекомендуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час. Это примерно одна чашка каждые 20 минут.
Стоит отметить, что зависимость продолжительности рабочего времени от температуры закреплена не в ТК, а в СанПиН (Санитарные правила и нормы). Они одинаковы для всех организаций.
Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте – вина работодателя, так как отслеживать условия труда – его обязанность (статья 212 ТК).
Температурный режим оформляется протоколом. В нем должны быть указаны общие сведения о рабочем месте, источники тепла, охлаждения и влаговыделения, приведена схема помещения. В заключении надо указать оценку – соответствует или не соответствует температура в помещении нормативам.
Оплата простоя производится в размере не менее 2/3 оклада.
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