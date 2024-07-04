В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, при какой температуре рекомендуется сокращать рабочий день

В Роспотребнадзоре Башкортостана рассказали, что рекомендует сократить рабочий день:

– на час, если температура в рабочем помещении без кондиционера достигает +28,5°;

– на два часа, если +29°;

– на четыре часа, если +30,5°;

– выше 30,5° – работодатель обязан предоставить другие условия, в противном случае работник имеет право отказаться от выполнения обязанностей;

– если работа связана с физической нагрузкой, то рабочий день сокращается уже при 26,5-27,5°.

При температуре более +30° и выполнении работы средней тяжести рекомендуется выпивать не менее 0,5 литра воды в час. Это примерно одна чашка каждые 20 минут.

Стоит отметить, что зависимость продолжительности рабочего времени от температуры закреплена не в ТК, а в СанПиН (Санитарные правила и нормы). Они одинаковы для всех организаций.

Простой из-за повышенной температуры на рабочем месте – вина работодателя, так как отслеживать условия труда – его обязанность (статья 212 ТК).

Температурный режим оформляется протоколом. В нем должны быть указаны общие сведения о рабочем месте, источники тепла, охлаждения и влаговыделения, приведена схема помещения. В заключении надо указать оценку – соответствует или не соответствует температура в помещении нормативам.

Оплата простоя производится в размере не менее 2/3 оклада.