В Уфе начался ремонт улицы Бакалинской

Об этом сегодня, четвертого июля, в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Еще в прошлом году начали комплексную работу. Убираем "визуальный шум", незаконные рекламные конструкции и торговые объекты. Обновляем остановочные павильоны.

Благодаря поддержке Радия Хабирова приступили к ремонту дорожного полотна и тротуаров. Задача строителей завершить работы в короткие сроки», – подписал мэр эти фото в соцсетях.