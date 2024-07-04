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В Уфе начался ремонт улицы Бакалинской

Улица Бакалинская в Кировском районе уже порядком запущена и давно требует ремонта. В скором времени она преобразится.

Об этом сегодня, четвертого июля, в соцсетях сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

«Еще в прошлом году начали комплексную работу. Убираем "визуальный шум", незаконные рекламные конструкции и торговые объекты. Обновляем остановочные павильоны.

Благодаря поддержке Радия Хабирова приступили к ремонту дорожного полотна и тротуаров. Задача строителей завершить работы в короткие сроки», – подписал мэр эти фото в соцсетях.

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