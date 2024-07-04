В Уфе отреставрируют знаменитую Водонапорную башню

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что после передачи башни в муниципальную собственность мэрия планирует разработать проект реконструкции и благоустройства.

«Отсюда открывается невероятно красивый вид на реку Белую. В первую очередь, приведем в порядок прилегающую территорию. Установим ограждения и скамейки на смотровой площадке, уложим плитку. Проработаем вопрос расширения парковочной зоны.

Пока нет понимания, что конкретно здесь будем делать. Что бы вы хотели видеть на этом объекте?» – подписал мэр эти фото в соцсетях.