Башкортостан вошел в топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

Аналитическое агентство «Промрейтинг», опираясь на данные ГИБДД, составило рейтинг субъектов страны по количеству технических средств автоматической фотовидеофиксации на дорогах по состоянию на начало июля 2024 года.
Больше всего дорожных камер установлено в Москве – 13 613. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 2839.
Замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2058 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской (1929) и Санкт-Петербурге (1619), которые идут следом.
Для сравнения, в сентябре прошлого года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры. Агентство отмечает, что количество камер за полгода изменилось незначительно, хотя в прошлом году наметилась тенденция к сокращению.
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