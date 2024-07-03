Башкортостан вошел в топ-3 регионов с наибольшим количеством дорожных камер

Больше всего дорожных камер установлено в Москве – 13 613. Следом идет Краснодарский край, где их насчитывается 2839.

Замыкает топ-3 Башкортостан: на дорогах республики установлено 2058 средств автоматической фотовидеофиксации – больше, чем, например, в Московской (1929) и Санкт-Петербурге (1619), которые идут следом.

Для сравнения, в сентябре прошлого года в регионе насчитывалось 2044 дорожных камеры. Агентство отмечает, что количество камер за полгода изменилось незначительно, хотя в прошлом году наметилась тенденция к сокращению.