Уфимец лишился дорогой иномарки, сев за руль пьяным

В декабре 2023 года на улице Баязита Бикбая сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие у водителя алкогольного опьянения.

Мужчина вину признал. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.