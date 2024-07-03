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Уфимец лишился дорогой иномарки, сев за руль пьяным

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.

Фото: hyundaiusa.com

Фото: hyundaiusa.com

В декабре 2023 года на улице Баязита Бикбая сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие у водителя алкогольного опьянения.

Мужчина вину признал. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

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