В Уфе строят лестницу на участке «Уфимского ожерелья»

Постепенно появляются очертания нового маршрута «Уфимского ожерелья» между «Жемчужиной Авроры» (от Перинатального центра до «Президент отеля») и «Тропой Акбузата» (соединяет Сипайлово и Менделеева).
Фотографии сегодня, третьего июля, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.
Основная часть тропы будет пролегать вдоль реки. Начали обустраивать крутые участки. Протяженность этой лестницы – полкилометра. Еще одну установим на территории Советского района.
Дорожки, освещение, МАФы – тоже на стадии реализации. Далее планируем наполнить территорию интересными площадками. Здесь также провели анализ воды родника, будем благоустраивать. Появятся новые фотозоны и арт-объекты», – подписал их мэр.
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