В Уфе строят лестницу на участке «Уфимского ожерелья»

Фотографии сегодня, третьего июля, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Основная часть тропы будет пролегать вдоль реки. Начали обустраивать крутые участки. Протяженность этой лестницы – полкилометра. Еще одну установим на территории Советского района.

Дорожки, освещение, МАФы – тоже на стадии реализации. Далее планируем наполнить территорию интересными площадками. Здесь также провели анализ воды родника, будем благоустраивать. Появятся новые фотозоны и арт-объекты», – подписал их мэр.