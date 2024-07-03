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В Уфе строят лестницу на участке «Уфимского ожерелья»

Постепенно появляются очертания нового маршрута «Уфимского ожерелья» между «Жемчужиной Авроры» (от Перинатального центра до «Президент отеля») и «Тропой Акбузата» (соединяет Сипайлово и Менделеева).

Фотографии сегодня, третьего июля, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

Основная часть тропы будет пролегать вдоль реки. Начали обустраивать крутые участки. Протяженность этой лестницы – полкилометра. Еще одну установим на территории Советского района.

Дорожки, освещение, МАФы – тоже на стадии реализации. Далее планируем наполнить территорию интересными площадками. Здесь также провели анализ воды родника, будем благоустраивать. Появятся новые фотозоны и арт-объекты», – подписал их мэр.

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