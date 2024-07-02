В мэрии Уфы объяснили, куда теперь передавать показания счетчиков воды

Это связано с окончанием срока агентского договора «Уфаводоканала» с Единым расчетно-кассовым центром (ЕРКЦ).

Формировать платежки за услуги водоснабжения и водоотведения теперь будет Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), выигравший конкурс.

ЕИРЦ принял на обслуживание только те лицевые счета, которые ранее обслуживал ЕРКЦ. Изменения коснутся порядка 220 тыс. абонентов.

Способы передачи показаний счетчиков:

– в личном кабинете или мобильном приложении «ЕИРЦ РБ – Мои платежи»;

– по номерам телефонов контактного центра ЕИРЦ: +7 (347) 222-22-00, +7 (347) 222-22-55;

– в личных сообщениях в официальной группе соцсети «ВКонтакте»;

– в клиентских офисах ЕИРЦ «Мои Платежи», обратившись в окно обслуживания (адреса тут);

– при оплате в почтовых или банковских отделениях.