В мэрии Уфы объяснили, куда теперь передавать показания счетчиков воды

Многие уфимцы, наверное, уже заметили, что по старым телефонам передать показания приборов учета холодной воды теперь невозможно.
Фото: администрация Уфы
Это связано с окончанием срока агентского договора «Уфаводоканала» с Единым расчетно-кассовым центром (ЕРКЦ).
Формировать платежки за услуги водоснабжения и водоотведения теперь будет Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ), выигравший конкурс.
ЕИРЦ принял на обслуживание только те лицевые счета, которые ранее обслуживал ЕРКЦ. Изменения коснутся порядка 220 тыс. абонентов.
Способы передачи показаний счетчиков:
– в личном кабинете или мобильном приложении «ЕИРЦ РБ – Мои платежи»;
– по номерам телефонов контактного центра ЕИРЦ: +7 (347) 222-22-00, +7 (347) 222-22-55;
– в личных сообщениях в официальной группе соцсети «ВКонтакте»;
– в клиентских офисах ЕИРЦ «Мои Платежи», обратившись в окно обслуживания (адреса тут);
– при оплате в почтовых или банковских отделениях.
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