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В Башкортостане многодетные семьи могут подать заявление на компенсацию затрат на обучение детей

Ранее Минтруд республики предложил возвращать многодетным родителям до половины стоимости очного обучения в колледже каждого ребенка младше 23 лет.

Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр Андрей Назаров одобрили эту меру еще в прошлом году.

С июля 2024 года многодетные семьи могут подать заявление и вернуть часть денег, потраченных на обучение детей в колледжах республики в 2023-24 учебном году.

Теперь семьи с тремя и более детьми смогут вернуть до 50% платы за очное обучение каждого ребенка, но не более 30 тыс. рублей в год. Это демографическая мера, а не мера социальной поддержки, то есть доходы семьи не учитываются.

Деньги переведут в конце учебного года совершеннолетнему обучающемуся или одному из родителей (попечителей), на которого заключен договор.

Требования:

– все члены семьи должны быть гражданами РФ;

– обучающийся должен получать среднее профессиональное образование впервые;

– в период обучения семья должна быть признана многодетной.

Компенсацию назначает Республиканский центр соцподдержки, для этого нужно подать заявление в него или в МФЦ, приложив пакет документов, в том числе подтверждающих факт обучения в колледже.

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