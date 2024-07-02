18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут жилой многоквартирный дом

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликовало решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в Калининском районе.

Фото: Ivan Ivanov

Фото: Ivan Ivanov

Речь идет о доме по адресу улица Мечетлинская, 4. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году.

Сам дом и все нежилые постройки на придомовой территории снесут, владельцам предложат другое жилье или компенсацию.

Службе расселения поручено провести оценку изымаемой недвижимости, определить новые помещения или суммы выплат и заключить все необходимые договора с владельцами.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: