В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут жилой многоквартирный дом

Речь идет о доме по адресу улица Мечетлинская, 4. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году.

Сам дом и все нежилые постройки на придомовой территории снесут, владельцам предложат другое жилье или компенсацию.

Службе расселения поручено провести оценку изымаемой недвижимости, определить новые помещения или суммы выплат и заключить все необходимые договора с владельцами.