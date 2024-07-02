В Уфе изымут у владельцев, расселят и снесут жилой многоквартирный дом

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы опубликовало решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в Калининском районе.
Фото: Ivan Ivanov
Речь идет о доме по адресу улица Мечетлинская, 4. Он был признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2021 году.
Сам дом и все нежилые постройки на придомовой территории снесут, владельцам предложат другое жилье или компенсацию.
Службе расселения поручено провести оценку изымаемой недвижимости, определить новые помещения или суммы выплат и заключить все необходимые договора с владельцами.
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