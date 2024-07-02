На уфимских пляжах запретили купаться

Сегодня, второго июля, мэрия Уфы предупредила о том, что на территории города вводится запрет на купание в реках, в том числе на официальных пляжах.

Эта мера связана с подъемом уровня воды в реках Белой и Уфе. Пляжи, расположенные на озерах, продолжают функционировать.

Из-за подъема уровня воды скорость течения увеличится, в воде могут быть затопленные конструктивные элементы, мусор, качество самой воды ухудшается. Все это угрожает безопасности купающихся.

Подъем связан с обильными ливнями и сбросом воды из водохранилищ.