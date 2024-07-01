В Башкортостане ежегодный объем инвестиций в основной капитал превысит отметку в 1 трлн рублей в 2028 году

Об этом сегодня, первого июля, выступая с докладом на совещании в правительстве региона сообщил министр экономического развития Башкортостана Рустам Муратов.

По его словам, по прогнозу поставленную задачу республика выполнит в 2028 году.

В 2023 году общий объем инвестиций в основной капитал составил 620 млрд рублей, что на 7,6% больше, чем в 2022 (519,5 млрд рублей). При этом с января по март 2024 года уже было инвестировано 104,9 млрд рублей (+24,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Надо к этому стремиться, это будет более-менее достойный результат. В целом все показатели хорошие, но мы регулярно думаем о том, как их улучшить.

Сейчас, сами понимаете, из-за всех процессов, экономических показателей и ключевой ставки... как говорится, в сытое время любой может инвестициями заниматься, а вот как заниматься в непростое время – здесь уже искусство командной работы должно быть.

Поэтому думайте. Это касается каждого отраслевого руководителя, каждый в своей части должен обеспечить рост инвестиций. Вопрос снижения а даже не обсуждаю – такого вообще не должно быть, это ЧП для нас будет. Постоянный рост должен идти», – прокомментировал доклад Радий Хабиров.

Для сравнения, в Татарстане объем инвестиций за первый квартал 2024 года превысил 234 млрд рублей. По итогам 2023 года этот показатель там составил 1,18 трлн рублей.