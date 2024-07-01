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Радий Хабиров призвал коммунальщиков брать пример с Беларуси

Первого июля на совещании в правительстве региона глава Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание на неухоженные газоны в Уфе.

«Я на что обращаю внимание: обильные дожди прошли, трава растет и ее количество, наверное, вне регламента.

По Уфе говорю: начинайте косить траву вдоль дорог. Понятно, что вы это делаете и она быстрее растет, но это не снимает с вас ответственности.

Мы вот делегацией в Беларуси были – вас туда отправить надо, наверное, чтобы вы посмотрели, как это должно быть. Там все идеально практически на всей территории, где бы мы ни были, а мы были в трех городах», – сказал Радий Хабиров, обращаясь к главе МинЖКХ Ирине Головановой.

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