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В Башкортостане суд конфисковал дорогой автомобиль у наркоторговца

Верховный суд республики удовлетворил апелляцию прокуратуры города Октябрьский. Обвинение требовало лишить подсудимого автомобиля, использовавшегося при сбыте наркотических средств.

Фото: edmunds.com

Фото: edmunds.com

Ранее житель города был признан виновным в сбыте наркотиков, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и покушение на его совершение.

С 2018 года мужчина, используя автомобиль марки Audi A6, совместно со знакомой супружеской парой продавал наркотики на территории Башкортостана. На суде вину он не признал.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, однако иномарка была возвращена собственнику, что не устроило прокуратуру.

Государственный обвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке, Верховный суд согласился с доводами надзорного ведомства и конфисковал автомобиль.

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