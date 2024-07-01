В Уфе за выходные задержали 33 нетрезвых водителя

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 49 ДТП. В двух из них пострадали два человека, в том числе ребенок.

Пресечено 582 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.

Было задержано 33 водителя в состоянии опьянения, а также 15, управлявших транспортом без водительских прав.