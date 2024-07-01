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В Башкортостане с сегодняшнего дня подорожали коммунальные услуги

Распоряжением правительства РФ от 10 ноября 2023 года было утверждено повышение платы за коммунальные услуги с первого июля 2024 года.

Согласно распоряжению Радия Хабирова, в регионе в этом году общая плата за все коммунальные услуги не может вырасти больше, чем на 13,6%.

С сегодняшнего дня подорожает:

– водоснабжение – на 12,4%;

– водоотведение – на 12,6%;

– теплоснабжение – на 10,9%;

– электроэнергия – на 8,7%;

– газоснабжение – на 11,2%;

– обращение с ТКО – на 8,7%.

Эти изменения отразятся в платежках за июль, которые придут в августе.

Власти связывали необходимость повышения стоимости тарифов с высокой инфляцией, отмечая, что в текущей ситуации оно обеспечит только продолжение функционирования коммунального хозяйства, но не его развитие.

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