В Башкортостане с сегодняшнего дня подорожали коммунальные услуги

Распоряжением правительства РФ от 10 ноября 2023 года было утверждено повышение платы за коммунальные услуги с первого июля 2024 года.
Согласно распоряжению Радия Хабирова, в регионе в этом году общая плата за все коммунальные услуги не может вырасти больше, чем на 13,6%.
С сегодняшнего дня подорожает:
– водоснабжение – на 12,4%;
– водоотведение – на 12,6%;
– теплоснабжение – на 10,9%;
– электроэнергия – на 8,7%;
– газоснабжение – на 11,2%;
– обращение с ТКО – на 8,7%.
Эти изменения отразятся в платежках за июль, которые придут в августе.
Власти связывали необходимость повышения стоимости тарифов с высокой инфляцией, отмечая, что в текущей ситуации оно обеспечит только продолжение функционирования коммунального хозяйства, но не его развитие.
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