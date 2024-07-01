Синоптики рассказали, каким будет июль в Башкортостане

В этом году июнь в целом был теплым и солнечным, за исключением последней недели. В Башкирском управлении по гидрометеорологии рассказали о том, чего ожидать от погоды в июле.
«По сведению Гидрометцентра России, в республике в июле среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы (норма – +19,2°).
Месячное количество осадков предполагается также близким к норме (норма – 50-70 мм)», – говорится в сообщении Башгидромета.
В Уфе, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни температура не поднимется выше +31° днем и не опустится ниже +15° ночью.
Комментарии (0)