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В Уфу вернется жара до +31°

После короткого периода дождей лето снова заглянет в наши края. Прогноз погоды в Уфе на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на этой рабочей неделе будет мало, во второй половине вернется летняя жара с обилием солнца.

Понедельник, 1 июля: до +26°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 2 июля: до +27°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +15°, без осадков.

Среда, 3 июля: до +29°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +17°, без осадков.

Четверг, 4 июля: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +18°, без осадков.

Пятница, 5 июля: до +29°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +19°, небольшой кратковременный дождь.

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