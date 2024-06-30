В Уфу вернется жара до +31°

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадков на этой рабочей неделе будет мало, во второй половине вернется летняя жара с обилием солнца.

Понедельник, 1 июля: до +26°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на вторник – +16°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 2 июля: до +27°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на среду – +15°, без осадков.

Среда, 3 июля: до +29°, малооблачно, без осадков, в ночь на четверг – +17°, без осадков.

Четверг, 4 июля: до +31°, малооблачно, без осадков, в ночь на пятницу – +18°, без осадков.

Пятница, 5 июля: до +29°, переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, в ночь на субботу – +19°, небольшой кратковременный дождь.