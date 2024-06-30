Мэр Уфы посетовал на то, что с газонов воруют гортензии

«Я уже говорил о высадке гортензий на улицах и в общественных пространствах Уфы. Эти цветы – одни из моих самых любимых.

Сегодня хотел бы поделиться воспоминаниями о том, как в 2019 году, во время первого выезда в Амзю, меня поразили невероятные кусты гортензий. Их количество и размер. В свое время эти кусты высаживал Кудрявцев Леонид Леонидович, директор лесокомбината. В этих цветах до сих пор хранится память об этом замечательном человеке.

Безусловно, чтобы достичь такого же результата, потребуется не один год и значительные усилия. Мы сталкиваемся с трудностями, такими как неприживаемость растений, случаи воровства. Но, несмотря на это, мы будем продолжать. Когда кусты гортензий разрастутся, они станут настоящим украшением нашего города», – написал Мавлиев в соцсетях, опубликовав эти фото.