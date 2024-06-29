Самокатчикам ограничили скорость в Уфе

На основных перекрестках и на подъездах к пешеходным переходам действует ограничение скорости электросамокатов до пяти километров в час.

В парках и скверах, где наблюдается большое скопление детей, частично (возле детских площадок) или полностью введены зоны запрета для движения.

Ранее мы писали о том, что запущен специальный Telegram-бот, через который можно отправить сообщение о нарушении ПДД водителями электросамокатов.