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В Уфе на 10 дней частично перекроют улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С первого по десятое июля будет закрыто движение по трем полосам проезжей части улицы Цюрупы в сторону Заки Валиди на перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции.

Это ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы Октябрьской революции.

Ранее мы писали о том, что в Уфе с середины июля будут перекрывать проспект Салавата Юлаева, Мингажева, а в воскресенье, 30 июня, будет закрыт участок Набережной.

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