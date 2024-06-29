В Уфе на 10 дней частично перекроют улицу Цюрупы

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
С первого по десятое июля будет закрыто движение по трем полосам проезжей части улицы Цюрупы в сторону Заки Валиди на перекрестке улиц Цюрупы и Октябрьской революции.
Это ограничение связано с продолжающейся реконструкцией улицы Октябрьской революции.
Ранее мы писали о том, что в Уфе с середины июля будут перекрывать проспект Салавата Юлаева, Мингажева, а в воскресенье, 30 июня, будет закрыт участок Набережной.
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