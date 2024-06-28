Жителей Уфы оповещать об опасных ситуациях будут через домофоны

Теперь в них внедряют еще и систему оповещения: она будет предупреждать жителей о потенциально опасных ситуациях. Об этом сообщили в компании «Уфанет».

Это совместный с Управлением гражданской защиты Уфы проект, сейчас его запускают в пилотном режиме. Пока что речь идет о внедрении системы оповещения только в подъездный домофон, но в перспективе предупреждать об опасности смогут и через устройства, установленные в квартирах.

Это будет полезно для пенсионеров, которые редко пользуются смартфонами, а также в случае перебоев с мобильной связью и интернетом.

Всего на сегодняшний день в городах присутствия «Уфанет» установлено более 20 тыс. «умных домофонов».