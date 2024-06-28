В Башкортостане продолжают расти цены на огурцы и картофель

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (8,81%), картофель (8,6%), морковь (5,2%) и свекла (2,72).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яблоки (1,66%), фруктовые (1,73%) и мясные (1,63) консервы для детского питания.

Цены на огурцы и картофель растут высокими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (13,01%), капуста (2,95%), гречка (2,39%) и детские овощные консервы (2,06%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.