18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане продолжают расти цены на огурцы и картофель

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 17 по 24 июня 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали овощи: огурцы (8,81%), картофель (8,6%), морковь (5,2%) и свекла (2,72).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на яблоки (1,66%), фруктовые (1,73%) и мясные (1,63) консервы для детского питания.

Цены на огурцы и картофель растут высокими темпами уже несколько недель подряд.

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели бананы (13,01%), капуста (2,95%), гречка (2,39%) и детские овощные консервы (2,06%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: