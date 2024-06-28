В Уфе началось строительство третьего снегоплавильного пункта

Фотографии с площадки строительства сегодня, 28 июня, опубликовал глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Ведутся работы по разработке котлована под чашу снегоплавильной установки, вынос электрической кабельной линии, устройство шпунтового ограждения», – подписал их мэр.

В ноябре прошлого года на улице Сагита Агиша в Уфе открылся второй снегоплавильный пункт. Оба работают исправно, но их мощности на целый город не хватает. Ранее Ратмир Мавлиев заявил, что на такой город, как Уфа, необходимо по крайней мере 10 снегоплавильных пунктов.