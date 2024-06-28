В Уфе будут перекрывать проспект Салавата Юлаева, Мингажева и Набережную

В ближайшие дни будет проводиться монтаж архитектурной подсветки путепровода. В связи с этим будут перекрывать дороги по одной полосе:

– с первого по седьмое и с 15 по 21 июля – крайнюю правую полосу Мингажева (в сторону Ветошникова);

– с восьмого по 14 и с 22 по 28 июля – крайнюю правую полосу Мингажева (в сторону Воровского);

– с первого по третье и с 15 по 17 июля – крайнюю правую полосу проспекта Салавата Юлаева (в сторону Айской);

– с четвертого по седьмое и с 18 по 21 июля – крайнюю правую полосу проспекта Салавата Юлаева (в сторону Коммунистической);

– с восьмого по 11, с 12 по 14 и с 25 по 28 июля – крайнюю левую полосу проспекта Салавата Юлаева (в сторону Коммунистической).

Также в воскресенье, 30 июня, на набережной реки Белой пройдет республиканский фестиваль, посвященный Дню молодежи, в связи с чем с 7.00 до 23.30 будет закрыт участок Набережной от дома №230 до пересечения с Генерал-губернатора Перовского.