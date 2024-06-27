Сотрудники «Башкирэнерго» и «ЭСКБ» пойдут под суд за кражу денег у абонентов

Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 год сотрудники компаний обманывали потребителей, «накручивая» им показатели потребленной электроэнергии.

Разницу в сумме оплаты и стоимости потребленных по факту ресурсов сообщники присваивали и тратили по своему усмотрению.

Таким образом у семи абонентов было похищено не менее 180 тыс. рублей.

Теперь уже бывшие работники обвиняются в совершении преступлений по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения). Уголовное дело будет направлено прокуратурой в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.