18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Сотрудники «Башкирэнерго» и «ЭСКБ» пойдут под суд за кражу денег у абонентов

Прокуратура Буздякского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых бывших работников ООО «Башкирэнерго» и ООО «ЭСКБ».

Следствие считает, что в период с 2020 по 2022 год сотрудники компаний обманывали потребителей, «накручивая» им показатели потребленной электроэнергии.

Разницу в сумме оплаты и стоимости потребленных по факту ресурсов сообщники присваивали и тратили по своему усмотрению.

Таким образом у семи абонентов было похищено не менее 180 тыс. рублей.

Теперь уже бывшие работники обвиняются в совершении преступлений по части третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения). Уголовное дело будет направлено прокуратурой в Благоварский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: