В Башкортостане запретили проводить шумные игры по ночам

До этого законодательством было запрещено шуметь ночью при проведении игр в жилых зонах. Ночью нельзя было свистеть, кричать, использовать звукоусиливающие устройства. Но сами по себе шумные игры на территории жилой застройки под действие закона не попадали, хотя по факту игроки нарушают тишину и мешают людям отдыхать.

Поправками предлагается запретили само проведение ночных спортивных игр и других мероприятий, что будет особенно актуально для жителей дворов, в которых есть хоккейные коробки, площадки для мини-футбола или баскетбола.

Документ делает исключение для массовых мероприятий, организуемых по решению или с согласия органов государственной власти или органов местного самоуправления.