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Двух врачей из Башкортостана признали лучшими в России

Минздрав России подвел итоги всероссийского конкурса «Лучший врач года». Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал о представителях республики, получивших награды.

В номинации «Лучший акушер-гинеколог» первое место занял врач Республиканского перинатального центра Динар Габдрахманов, за 12 лет принявший более 6000 родов. Он проводит сложные высокотехнологичные операции, ведет пациентов из групп высокого риска.

В номинации «Лучший врач-эксперт» победу одержал заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы №21 Уфы Сергей Щекин. Его стаж работы в системе здравоохранения – 40 лет.

Второе место в номинации «Лучший травматолог-ортопед» занял врач клиники БГМУ Расуль Якупов.

Второе место в номинации «Лучший кардиолог» заняла заведующая кардиологическим отделением клиники БГМУ Марина Плотникова.

Третье место в номинации «Лучший отоларинголог» занял заведующий оториноларингологическим отделением РКБ имиени Куватова Артур Мугаллимов.

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