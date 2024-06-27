Двух врачей из Башкортостана признали лучшими в России

В номинации «Лучший акушер-гинеколог» первое место занял врач Республиканского перинатального центра Динар Габдрахманов, за 12 лет принявший более 6000 родов. Он проводит сложные высокотехнологичные операции, ведет пациентов из групп высокого риска.

В номинации «Лучший врач-эксперт» победу одержал заведующий патологоанатомическим отделением городской больницы №21 Уфы Сергей Щекин. Его стаж работы в системе здравоохранения – 40 лет.

Второе место в номинации «Лучший травматолог-ортопед» занял врач клиники БГМУ Расуль Якупов.

Второе место в номинации «Лучший кардиолог» заняла заведующая кардиологическим отделением клиники БГМУ Марина Плотникова.

Третье место в номинации «Лучший отоларинголог» занял заведующий оториноларингологическим отделением РКБ имиени Куватова Артур Мугаллимов.