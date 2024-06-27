В Уфе на 2 месяца перекрыли улицу Комсомольскую

До 31 августа 2024 года будут перекрыты:

– крайняя правая полоса улицы Комсомольской на пересечении с Архитектора Рехмукова;

– две полосы от пересечения с Комсомольской до дома №3 по Архитектора Рехмукова.

Ограничение связано со строительством улицы Архитектора Рехмукова. Этот проект и строительство улицы Мусы Гареева, которую сдали в октябре прошлого года, приурочены к 450-летию основания города. Они обеспечат проезд к будущему Центру спортивной борьбы.