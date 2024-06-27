В Уфе на 2 месяца перекрыли улицу Комсомольскую

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.
До 31 августа 2024 года будут перекрыты:
– крайняя правая полоса улицы Комсомольской на пересечении с Архитектора Рехмукова;
– две полосы от пересечения с Комсомольской до дома №3 по Архитектора Рехмукова.
Ограничение связано со строительством улицы Архитектора Рехмукова. Этот проект и строительство улицы Мусы Гареева, которую сдали в октябре прошлого года, приурочены к 450-летию основания города. Они обеспечат проезд к будущему Центру спортивной борьбы.
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