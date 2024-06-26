Каршеринг «Делимобиль» начнет работу в Уфе

Запуск состоится 28 июня 2024 года. Об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Каршеринг – это один из признаков современного города. Он появляется там, где есть нормальная дорожная сеть, правильная система управления дорожным движением, у жителей сравнительно высокие доходы, где есть культура вождения.

У нас уже был опыт работы с каршеринговыми компаниями, но автомобилей, которые сдавались в прокат, тогда было гораздо меньше. При том, что услуга эта востребована у горожан. Рассчитываем и на интерес со стороны туристов, которые приезжают к нам в республику из других регионов.

С руководством "Делимобиля" мы договорились, что в течение года-двух у компании появятся своя система станций техобслуживания, мойки, а количество автомобилей, которые предоставляют в аренду, вырастет до двух тысяч. Пользоваться каршерингом можно будет не только в столице, но и выезжать на арендованной машине в другие крупные города», – рассказал Радий Хабиров.

При этом он признал, что культура вождения-то в регионе хромает:

«К сожалению, именно культура вождения у нас оставляет желать лучшего. Это отражается и на количестве ДТП. Здесь нам еще есть над чем работать».