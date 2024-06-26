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Одну из уфимских улиц назовут в честь Федора Шаляпина

Ранее с ходатайством о присвоении имени Федора Шаляпина одной из улиц обратилось Уфимское отделение Межрегионального Шаляпинского центра. Мэрия эту идею поддержала.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Еще одна важная деталь 450-летия Уфы. В названии улицы увековечено имя великого Федора Ивановича Шаляпина.

Его имя будет носить новая улица на южном склоне реки Белой, где по планировке территории предусмотрено образование улично-дорожной сети. Улица проходит непосредственно рядом с домом по ул. Гоголя, 1, где жил Федор Иванович», – рассказал мэр.

Помимо дома №1 по улице Гоголя, Федор Шаляпин снимал в Уфе также ныне несуществующий дом на улице Павлуновского (неподалеку от Набережной).

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Фото на обложке: Николай Рубцов

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