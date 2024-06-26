Одну из уфимских улиц назовут в честь Федора Шаляпина

Об этом сегодня, 26 июня, сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.

«Еще одна важная деталь 450-летия Уфы. В названии улицы увековечено имя великого Федора Ивановича Шаляпина.

Его имя будет носить новая улица на южном склоне реки Белой, где по планировке территории предусмотрено образование улично-дорожной сети. Улица проходит непосредственно рядом с домом по ул. Гоголя, 1, где жил Федор Иванович», – рассказал мэр.

Помимо дома №1 по улице Гоголя, Федор Шаляпин снимал в Уфе также ныне несуществующий дом на улице Павлуновского (неподалеку от Набережной).

Фото на обложке: Николай Рубцов