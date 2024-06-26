В Уфе изменилась схема движения популярного автобусного маршрута

Администрация Уфы сообщает об изменениях в схеме движения маршрута №51 в направлении «Автоцентр ВАЗ – Трикотажная фабрика».
Схема: администрация Уфы
Теперь, проезжая по улице Цюрупы, автобус будет сворачивать на Чернышевского и затем на Ленина, далее следовать по обычному маршруту.
Изменение связано с проведением ремонта по нечетной стороне улицы Коммунистической, на участке от Цюрупы до Ленина.
Оно вступает в силу с сегодняшнего дня, 26 июня, и будет действовать до окончания работ. Мэрия просит уфимцев учитывать изменения при планировании поездок.
Фото на обложке: Андрей Раздорских
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