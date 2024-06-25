Башкортостан выбыл из топ-15 рейтинга регионов по индексу экономического потенциала

В рейтинге учитывались такие параметры, как:

– уплаченный НДС;

– средняя заработная плата по состоянию на первое апреля 2024 года;

– прибыль предприятий и организаций.

Первое место в рейтинге заняла Москва: лидер по уплаченному НДС и прибыли предприятий, второе место по средней зарплате. Сводная оценка – 1,33.

Следом идут ХМАО (сводная оценка – 3) и ЯНАО (4).

Башкортостан, в прошлом году замыкавший топ-15, в этом опустился на 18 строчку, которую делит с Белгородской областью.

Сводная оценка – 28: республика занимает 17 позицию по прибыли организаций, но 31 по уплаченному НДС и 36 по уровню зарплат.

Для сравнения: в Челябинской области (21,67) и Татарстане (13,67) дела обстоят лучше, в Санкт-Петербурге (33,67) и Ленинградской области (38,33) – хуже.