В Центробанке объяснили ускорение инфляции в Башкортостане холодным маем

«Рост цен на продовольственные товары ускорился, особенно на некоторые фрукты и овощи. Так, из-за нетипично холодного мая расходы на обогрев теплиц были выше, чем годом ранее.

В связи с этим сезонное удешевление тепличной продукции оказалось менее выраженным. К росту цен на картофель привело уменьшение его предложения из-за истощения прошлогодних запасов и сокращения поставок из Египта.

Инфляция в сфере непродовольственных товаров и услуг практически не изменилась», – говорится в сообщении регулятора.

По данным Центробанка, несколько подорожала одежда из-за роста затрат на покупку тканей, логистику и оплату труда, снизились цены на смартфоны. Расширение полетных программ за границу привело к замедлению роста цен на туры в Египет и Среднюю Азию, а путевки в страны Юго-Восточной Азии даже подешевели. При этом подорожали авиабилеты на перелеты внутри страны из-за возросшего спроса.