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В Уфе на полгода перекроют улицу Пугачева

Администрация Уфы предупреждает о новых ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

С первого июля по 31 декабря 2024 года закрывается движение в обоих направлениях по проезжей части улицы Пугачева – от Геофизиков до Бородинской.

Также с первого июля по 31 августа закроют правую полосу проезжей части Пугачева в сторону Нагаево – от Авиаторской, 29 до перекрестка улиц Пугачева и Бельской. Движение будет перенаправлено по новой объездной дороге.

Кроме того, до 31 августа продлевается закрытие съезда с Сочинской на Пугачева.

Перекрытия связаны с продолжающейся реализацией масштабного инфраструктурного проекта «Южные ворота», который приурочен к 450-летнему юбилею города. В рамках проекта одновременно строится улица Генерала Рыленко и реконструируется улица Пугачева, а на их пересечении возводится транспортная развязка.

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