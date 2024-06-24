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Радий Хабиров призвал усилить работу по ремонту дорог в Башкортостане

24 июня на совещании в правительстве республики глава Башкортостана Радий Хабиров обратил внимание чиновников на обилие жалоб на дороги со стороны жителей.

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

Фото опубликовал Ратмир Мавлиев

«Вы сами видите, в каких сложных условиях мы находим деньги, но они не реализуются. Как в случае с проектом "Сибай – Акъяр": деньги были, но все запустили и не получилось. И не только там, везде у нас есть задачи.

Мне ЦУР дает постоянно информацию по обращениям жителей: ремонт дорог так и стоит первым вопросом.

Помните, как мы проходили с вами разное: здравоохранение сильно "фонило", влили туда деньги, наладили работу в целом – теперь так сильно не "фонит". А дороги "фонят" – значит, надо делать, заниматься ими. Для этого все есть – и силы, и деньги. Поэтому организованно прошу выполнить», – сказал Радий Хабиров.

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