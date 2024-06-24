В Башкортостане начальник МУП ЖКХ получил условный срок за присвоение более 125 тыс. рублей

В суде установлено, что руководитель предприятия ЖКХ в отсутствие правомочий в декабре 2021 года, в декабре 2022 года, а также в марте 2023 года незаконно начислял себе премии, хотя назначать такие выплаты должна была городская администрация.

Таким образом он присвоил более 125 тыс. рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным в совершении преступления по части третьей статьи 160 УК РФ (хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.