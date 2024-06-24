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В Уфе за выходные задержали 23 нетрезвых водителя

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах 22-23 июня.

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 71 ДТП. В пяти из них пострадало семь человек, двое погибли.

Пресечено 569 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры, а также водители, не соблюдавшие разметку, перевозившие детей с нарушением правил и не уступавшие дорогу пешеходам. Кроме того, оштрафовали 36 пешеходов-нарушителей.

Было задержано 23 водителя в состоянии опьянения, а также двое, управлявших транспортом без водительских прав.

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