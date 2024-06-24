Совещание в правительстве Башкортостана началось с минуты молчания

«Как вы все знаете, 23 июня вооруженные силы Украины нанесли преднамеренный ракетный удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Вы сами видели, пострадало 150 человек, есть погибшие, в том числе, к сожалению, дети совсем маленькие.

И вчера же была совершена бесчеловечная террористическая атака в Махачкале и Дербенте. Нападение и на православный храм, и на синагогу. И это было еще сделано в день Троицы.

Все мы в этой связи выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших и, конечно, желаем скорейшего выздоровления раненным. Прошу почтить память погибших минутой молчания», – сказал Радий Хабиров.