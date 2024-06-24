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В Уфе за несколько дней выпало до 84% от месячной нормы осадков

Башкирское управление по гидрометеорологии объясняет резкую смену погоды в Уфе и окрестностях.

Как сообщает Башгидромет, Уфа оказалась в зоне циркуляции активного циклона.

За период 22-23 июня и прошедшую ночь 24 июня количество осадков на метеостанции «Уфа – Аэропорт» достигло 53 мм, на метеостанции «Уфа – Дема» – 39 мм.

По норме осадков, рассчитанной для метеостанции «Уфа – Дема», за выходные дни и начало недели выпало до 84% от месячной нормы осадков.

На этой неделе в республике ожидается прохладная дождливая погода.

В Уфе температура в ближайшие дни не поднимется выше +20° днем и не опустится ниже 9° ночью.

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