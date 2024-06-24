Парламент Башкортостана выразил соболезнования Севастополю и Дагестану

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев направил телеграммы-соболезнования в парламенты Севастополя и Дагестана.

«Террористы из ВСУ нанесли чудовищный по своей жестокости удар по Севастополю. В выходной день били кассетными боеприпасами по пляжу, где мирно отдыхали люди, семьи. Погибли дети. Это огромное горе. От имени Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем раненым.

Эта трагедия еще одно подтверждение того, что все цели СВО должны быть достигнуты. Уверен, что российская армия не оставит этот теракт без ответа», – написал Толкачев в соцсетях.