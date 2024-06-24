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В Башкортостане на один день запретят продажу алкоголя

В республиканском парламенте напомнили о том, что на этой неделе будет запрещена розничная продажа алкоголя.

Алкоголь не будут продавать в магазинах в эту субботу, 29 июня, в День молодежи.

День молодежи отмечают каждый год в последнюю субботу июня. Раньше у этого праздника была фиксированная дата.

В прошлый раз продажу алкоголя запрещали в конце мая – начале июня (в зависимости от муниципалитетов) из-за «Последнего звонка» и сабантуев.

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита ограничение не распространяется.

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