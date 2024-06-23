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Дожди и +17°: погода в Уфе 24-28 июня

Порадовались уфимцы солнцу – и хватит: в последнюю неделю июня оно решило взять отпуск и отправиться в другие края.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки на этой рабочей неделе будут почти каждый день, а температура резко спадет.

Понедельник, 24 июня: до +18°, облачно, дождь, в ночь на вторник – +11°, дождь.

Вторник, 25 июня: до +17°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на среду – +9°, без осадков.

Среда, 26 июня: до +20°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 27 июня: до +20°, облачно, дождь, в ночь на пятницу – +13°, дождь.

Пятница, 28 июня: до +17°, облачно, дождь, в ночь на субботу – +11°, кратковременный дождь.

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