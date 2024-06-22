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Уфимский планетарий закроется на модернизацию

Пресс-служба уфимского планетария сообщает о том, что скоро он перестанет принимать гостей.

vk.com/planetariumufa

vk.com/planetariumufa

С первого июля 2024 года планетарий временно прекратит работу. Закрытие связано с модернизацией, что именно будут менять – не уточняется.

Работы продлятся недолго: через полтора-два месяца звездный театр вновь распахнет свои двери для любителей астрономии. Дату открытия объявят, когда определятся со сроками.

В период закрытия планетарий будет устраивать мероприятия за пределами театра – скорее всего, на площади.

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