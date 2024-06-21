18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Башкортостане за неделю подорожали огурцы и картофель, дешевеют другие овощи

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с 10 по 17 июня 2024 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (5,88%), огурцы (4,31%) и яблоки (3,75%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на бананы (1,63%) и сыры (1,3%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (4,22%), свекла (3,48%), детские мясные консервы (2,16%), макароны (2,01%), лук (0,84%) и морковь (0,83%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: