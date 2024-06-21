В Башкортостане за неделю подорожали огурцы и картофель, дешевеют другие овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали картофель (5,88%), огурцы (4,31%) и яблоки (3,75%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на бананы (1,63%) и сыры (1,3%).

На некоторые продукты цены за этот период, наоборот, снизились. Сильнее всего подешевели помидоры (4,22%), свекла (3,48%), детские мясные консервы (2,16%), макароны (2,01%), лук (0,84%) и морковь (0,83%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.