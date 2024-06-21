В Уфе десятки жилых домов останутся без холодной воды из-за ремонта

Перерыв в водоснабжении связан с капитальным ремонтом водопровода по улице Менделеева, о котором мы писали ранее.

Холодную воду отключат с 14.00 25 июня до 13.00 26 июня в следующих жилых домах и организациях:

Айская – 61.

Бульвар Дуванский – 28, 28/1, 30.

Степана Кувыкина – 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 39/1.

Менделеева – 132, 132 литер 3, 132/1, 132/1а, 132/3, 132/4, 132/5, 134, 134/2, 134/3, 134/4б, 134/4в, 134/7, 134 к6, 134 к7, 134 лит. 4, 134 к5, 134а.

Минигали Губайдуллина – 10, 10/1, 12.

Проспект Салавата Юлаева – 32/1.

Подполковника Недошивина – 7/2, 9, 11.

В зону пониженного давления попадут 479 многоквартирных и 2615 частных жилых домов. Это означает, что в них напор может быть слабый, а на верхних этажах воды может не быть совсем.

С полным списком можно ознакомиться тут.