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ГАИ проведет массовые проверки водителей в Башкортостане

Госавтоинспекция Башкортостана анонсировала традиционные рейды выходного дня, которые пройдут на дорогах республики.

Фото: Владимир Севастьянов

Фото: Владимир Севастьянов

Массовые рейды пройдут сегодня, 21 июня, и в предстоящие выходные дни и будут направлены на профилактику ДТП с участием нетрезвых водителей, лиц, лишенных такого права и управляющих не зарегистрированным транспортом.

Личный состав Госавтоинспекции будет усилен другими службами ОВД.

Согласно анонсу, сегодня в Уфе пройдут проверки на улице Сипайловская, завтра – на улице Архитектора Калимуллина.

За последние сутки в Уфе сотрудниками ГАИ зарегистрировано 35 ДТП, в четырех из них пострадали четыре человека. Задержано восемь водителей в нетрезвом состоянии и четверо без прав.

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