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В Уфе на 2 месяца ограничат движение транспорта по Менделеева

Администрация Уфы предупреждает о введении ограничения движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

В период с 22 июня по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Менделеева на участке от Обской до Губайдуллина.

Ограничение связано с капитальным ремонтом водопровода по улице Менделеева. Ремонт проведут по федеральному проекту, деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

В «Уфаводоканале» подчеркнули, что капитальный ремонт участка водопроводной сети позволит существенно повысить надежность водоснабжения и сократить количество аварийных отключений.

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