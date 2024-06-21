В Уфе на 2 месяца ограничат движение транспорта по Менделеева

В период с 22 июня по 20 августа будет частично ограничено движение транспорта по улице Менделеева на участке от Обской до Губайдуллина.

Ограничение связано с капитальным ремонтом водопровода по улице Менделеева. Ремонт проведут по федеральному проекту, деньги выделят из Фонда национального благосостояния.

В «Уфаводоканале» подчеркнули, что капитальный ремонт участка водопроводной сети позволит существенно повысить надежность водоснабжения и сократить количество аварийных отключений.