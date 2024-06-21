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В Уфе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

Администрация Уфы предупреждает о скором повышении тарифов на проезд в городском электротранспорте.

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

С первого июля 2024 года МУП «УИТ» Уфы повышает плату за одну поездку и провоз одного места багажа при оплате наличными и банковскими картами до 35 рублей.

При оплате транспортными картами или через приложение стоимость проезда составит 31 рубль.

Для учащихся средних и начальных учебных заведений при оплате по единым транспортным картам или транспортным приложением тариф составит 18 рублей, за провоз багажа, занимающего одно место, придется заплатить 22 рубля.

С 3 июня подорожает проезд на 21 автобусном маршруте в Уфе

Еще на двух популярных автобусных маршрутах в Уфе подорожает проезд

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