В Уфе подорожает проезд в трамваях и троллейбусах

С первого июля 2024 года МУП «УИТ» Уфы повышает плату за одну поездку и провоз одного места багажа при оплате наличными и банковскими картами до 35 рублей.

При оплате транспортными картами или через приложение стоимость проезда составит 31 рубль.

Для учащихся средних и начальных учебных заведений при оплате по единым транспортным картам или транспортным приложением тариф составит 18 рублей, за провоз багажа, занимающего одно место, придется заплатить 22 рубля.